Colombo va avanti: “Ecco come sarà la nuova Marna”

Il sindaco di Sesto Calende Marco Colombo ha pubblicato sulla propria pagina facebook i rendering di come diventerà la nuova Marna, il centro civico utilizzato da tutti i sestesi per organizzare feste e incontri pubblici. Il progetto, che costerà attorno agli 8 milioni di euro (3,5 milioni da Esselunga e 4 da Regione e Fondazione Cariplo, ndr), è stato al centro dello scontro politico con l’opposizione che, nell’ultimo consiglio comunale, non ha mancato di far sentire la propria voce.

Tuttavia il sindaco leghista e la sua giunta intendono andare avanti a testa bassa anche davanti alle critiche, come è possibile notare anche nei commenti al post pubblicato dallo stesso Colombo sul social network. Di seguito le parole del sindaco:

Da tre anni insieme lavoriamo per questo importante progetto.Tra qualche settimana uscirà la gara di progettazione e successivamente di costruzione per consegnare il tutto entro la fine del 2019 (ahimè non sarò io ad inaugurarla in quanto finirò il mandato a Maggio 2019). Ci abbiamo messo visione, passione, cuore, coraggio, determinazione e tantissimo tempo per recuperare infomazioni, parlare con i Sestesi, confrontarsi con loro, recuperare i fondi necessari per farla senza mutui o finanziamenti da rimborsare ( grazie al nostro straordinario presidente Roberto Maroni). L’altra sera in consiglio comunale ho preso anche del Fascista da un opposizione consigliare cieca e ignorante che non vuole riconoscere i meriti del mio gruppo e i grandi cambiamenti che la Nuova Marna genererà per Sesto. Non ti curar di loro diceva Dante; io aggiungo che con gli idioti non puoi litigare, ti portano al loro livello e ti battono per esperienza.

Da adesso in avanti però ci devono credere tutti i Sestesi e le persone che vogliono il bene di Sesto. Io ci metterò tutte le mie forze e la mia determinazione. Sesto cambierà un altra volta, sarà bellissima e il nuovo edificio ( quello in blu sulle foto) caratterizzerà la nostra meravigliosa Città. L’edificio rosa sarà la sede della CSCK ( la nostra società di canottieri). Sotto l’edificio Blu ci saranno parcheggi e al posto dell’attuale Marna ci saranno parco giochi, anfiteatro, pista ciclabile, percorsi vita, pista pattinaggio ecc ecc. Quello che vedete non è il progetto è solo una simulazione delle dimensioni degli edifici; le forme, i colori e i materiali saranno decisi dall’architetto che vincerà la gara di progettazione.