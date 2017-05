Colpo in edicola, rubati 3000 euro di biglietti dell’autobus

Sciarè generica

Non si sono fatti distrarre da altro: sono entrati e a botta sicura hanno portato via un “prodotto” prezioso, seppure difficile da piazzare sul mercato della ricettazione. 3000 euro in biglietti, carnet e abbonamenti per la rete autobus di Amsc, il trasporto pubblico a Gallarate.

Un colpo insolito, quello messo a segno all’edicola di via Andrea Doria a Sciarè, non lontano dalla stazione. I ladri sono entrati in azione alcuni giorni fa, scegliendo accuratamente il momento opportuno: «Hanno sfruttato il quarto d’ora in cui all’alba vado a consegnare i giornali a domicilio» spiega il titolare dell’edicola-cartoleria, Arnaldo Gadda.

I ladri (o il ladro: in fin dei conti la refurtiva si trasportava senza problemi) hanno danneggiato la porta d’ingresso, rompendo i vetri e scardinando uno dei due battenti. All’interno hanno scelto poi di portare via poche cose, ma di alto valore economico: i pochi soldi in cassa – circa duecento euro – ma soprattutto i blocchetti di biglietti e abbonamenti Amsc. «Un valore complessivo di 3000 euro», spiega il titolare. Valore alto, rispetto al resto della merce.

Il furto è tutto sommato anomalo: non solo per la tipologia di refurtiva in sé, ma anche perchè non è il genere di bottino che si possa rivendere facilmente, essendo titoli di viaggio usati solo sulla rete di trasporto pubblico cittadino.