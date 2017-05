“Come il sole ad est” , il musical della Compagnia degli Psichifralli al Manzoni

Foto varie

Il teatro Manzoni di via Calatafimi propone lo spettacolo “Come il sole ad Est” della Compagnia degli Psichifralli.

Un paese troppo piccolo per contenere i sogni di una ragazza bella e piena di talento. Un paese in due dimensioni che non dà prospettive. Un corpo reso deforme dal castigo di un incantesimo, prigione per un’anima che cerca perdono. Impossibile quando il proprio giudizio su di sé è implacabile. La fatica di un incontro che inizialmente è uno scontro, la difficoltà di guardarsi andando oltre alle apparenze e una dannata rosa che non fa altro che perdere petali.

E poi accade, nessuno sa bene come, che un raggio di sole squarci le tenebre: succede che un castello tenebroso, ma ricco di umanità, diventi ” Casa ” per sempre. Succede che lo sguardo dal quale si fuggiva diventi il sogno tanto rincorso, che finalmente è realtà. Succede, se solo sappiamo lasciarci sorprendere.

Dopo i grandi successi di ” Pinocchio ” e ” Peter Pan ” , la Compagnia dei Psichifralli torna sul palco con un terzo musical che dal 2014 ha raccolto applausi in più di 20 repliche e in diversi teatri della Lombardia. Gli sforzi messi in campo sono notevoli: lo spettacolo presenta notevoli difficoltà sceniche, tra le quali la presenza di numerosi personaggi sul palco, un grande impegno canoro e coreografico, costumi sontuosi e una complessa scenografia.

L’appuntamento è al teatro Manzoni di via Calatafimi il 13 maggio alle 21. Ulteriori informazioni le trovate qui.