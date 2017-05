Comincia il campionato di auto a pedali

Foto varie

Una formula uno per auto a pedali. La novità di quest’anno è questa, promossa dal Comitato Bike & Car: il 1° Campionato F1P Auto a Pedali – Valli del Verbano.

Il comitato è stato formato dalle Associazioni di sei Comuni della Valcuvia: Azzio, Casalzuigno, Cocquio Trevisago, Cuveglio, Gemonio e Orino, sono: Amici di Cocquio, APS Il Tiglio Orino, Comitato Vergobbio, Pro Loco Azzio, Pro Loco Casalzuigno, Pro Loco Gemonio e SOMS Caldana.

Tutte le auto a pedali sono state realizzate con passione e fantasia da volontari con un unico obbiettivo: divertirsi e far divertire.

Il Campionato si sviluppa su sette gare, una per ogni Comune di appartenenza dell’Associazione. Al mattino ci saranno le prove di qualificazione ed al pomeriggio la gara vera e propria con la premiazione.

Le gare saranno inserite nel contesto di una manifestazione più ampia che si svolgerà nell’arco di una domenica.

Si inizia domenica 21 maggio 2017 a Cocquio nell’ambito della “Festa di primavera” presso la sede degli Amici di Cocquio in Via Roma 54 bis

In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata a domenica 24 settembre 2017.

Per tutte le altre date ed info sul Campionato c’è la Pagina FB: BIKE & CAR.