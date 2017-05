“Commercio, piacevole incontro con gli assessori”

Riceviamo e pubblichiamo

Questa mattina il Direttivo del Comitato “diamoci una mano varesini” nelle figure del Presidente Paolo Ambrosetti e di Yvonne Rosa sono stati accolti e ricevuti dagli Assessori alla pianificazione territoriale, lavori pubblici e mobilità Andrea Civati e Attività Produttive e Commercio Ivana Perusin.

Oggetto dell’incontro la presentazione del Comitato e le proposte fattive di collaborazione fra Comitato stesso e Amministrazione comunale sugli argomenti viabilità, sosta e tariffe.

Un incontro utile e costruttivo, dai toni piacevoli, nel quale il Comitato si è reso disponibile ad essere portavoce di problematiche inerenti il commercio proponendo non banali critiche e provocazioni, bensì atti concreti e idee per risolvere le problematiche.

“Abbiamo piacevolmente appreso la conferma, da parte dell’ Assessore Perusin ha confermato la rinascita, a breve, del Distretto del Commercio, grazie al quale tutte le Associazioni di categoria potranno riunirsi sotto ad un’unica referenza, per decidere e deliberare assieme su eventi, iniziative e attività inerenti il commercio.” Ha commentato Paolo Ambrosetti, Presidente del Comitato Diamoci una mano varesini.

Il Comitato, per la sua formazione giuridica, è chiamato in causa ad essere non associato per statuto del Distretto, ma vigile membro a sostegno dello stesso.

La proposta del Comitato all’Assessore Civati sul caro parcheggi è stata la seguente: il rimborso diretto da parte del commerciante di una o più ore di parcheggio al cliente, attraverso la modalità, che prevede che i commercianti aderenti il Comitato si impegnino ad effettuare uno sconto al cliente, pari al valore di una o più ora di sosta.

Il Comitato solleciterà gli aderenti a mantenere una statistica degli sconti effettuati, in modo da avere, al termine di un periodo di valutazione e sperimentazione, numeri concreti da fornire all’Amministrazione comunale, per pianificare una convenzione con sconto diretto al Comitato “diamoci una mano cittadini”, in modo da agire in maniera sinergica e a favore dei clienti che desiderano frequentare ed acquistare nei negozi del centro.

Il Comitato, sollecitato a riguardo dall’Assessore Perusin, “non ha potuto che dirsi felice e disponibilissimo a confrontarsi con tutte le Associazioni di categoria (Ascom, Aime, Confesercenti) che volessero approfondire l’argomento convenzione ed agire sinergicamente con tutti per il bene della città.” ha dichiarato Paolo Ambrosetti, Presidente del comitato –

“Siamo un Comitato che vuole solo il bene delle attività commerciali, nessuna esclusa, né tantomeno ci vogliamo sostituirci alle associazioni. Siamo solo una struttura più snella e veloce, che si mette al servizio dei commercianti e di tutti coloro che con noi hanno voglia di collaborare”.

Un incontro assolutamente positivo e propositivo quindi, che da entrambe le parti ha riscosso entusiasmo e vogli di collaborazione attiva e fattiva.