Compie un anno la collaborazione tra Canile di Varese e Iper

canile varese restaurato

Compie un anno l’iniziativa che Iper condivide con il Canile Municipale di Varese. La struttura di accoglienza per i cani abbandonati si trova infatti a pochi passi dal Centro Commerciale Belforte e Pet Food store, lo spazio Iper per gli amici animali, dalla sua nascita un anno fa si è impegnato a contribuire nella bonifica e risistemazione delle aree adiacenti, per poter passeggiare con i cani.

Dal 26 maggio 2017, giorno del primo anniversario del Pet Food, nella galleria del centro Belforte si terrà un banchetto a cura dell’associazione Le.I.D.A.A. sezione di Varese che dal settembre del 2016 copre “emergenze animali” sul territorio Nazionale: fino ad ora hanno contribuito con spedizioni di cibo e medicinali per 36 canili soprattutto al sud, e 10 rifugi del gatto nel nord. L’associaizone fa parte dei volontari del Canile di Varese: svolgono tutte le attività del canile, ma soprattutto si occupano delle adozioni dei cani, costatando che la famiglia ospitante sia consapevole e idonea a ricevere con se un altro membro della famiglia.

Dalla sua nascita, al Pet Food Store di Iper è inoltre attiva una bacheca per dare spazio ai cani in cerca di padrone: un progetto che ha la collaborazione dell’Assessorato alla Tutela Ambientale del Comune di Varese.