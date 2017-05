Con 50 grammi di cocaina in macchina, arrestato dai carabinieri

I carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Legnano, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, hanno controllato in città un extracomunitario residente in zona che, a bordo della propria auto, alle verifiche dei militari si mostrava particolarmente nervoso.

Eseguita una perquisizione personale, il 37enne veniva trovato in possesso di 50 grammi di cocaina mentre alla successiva perquisizione domiciliare veniva trovato in possesso di ingenti somme di denaro in euro e dollari. La persona è stata quindi tratta in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e tradotto in mattinata presso il Tribunale di Busto Arsizio per il rito direttissimo.

Nelle stesse ore un italiano 19enne, residente ad Arluno, era stato arrestato qualche giorno fa dai Carabinieri di Arluno poiché passeggiava per il centro cittadino malgrado fosse sottoposto agli arresti domiciliari.

Ieri, i militari della stessa Stazione, lo hanno arrestato notificandogli la sospensione degli arresti domiciliari e la conseguente custodia cautelare in carcere. La nuova misura si è resa necessaria dopo la documentata violazione degli arresti domiciliari.