Con la Borghilonga si torna a correre a Besnate

besnate

La Pro Loco e i Borghi di Besnate, con il patrocinio del Comune, organizzano il 7 Maggio, in occasione della Festa della mamma, la quarta edizione della corsa/ camminata non competitiva “LA BORGHILONGA”.

Il ritrovo è fissato alle 8 alla Palestra Comunale, con possibilità di iscriversi in loco. La preiscrizione si può fare sul sito prolocobesnate.it.

La corsa podistica non competitiva si svolge sulla distanza di 12 km (5 euro); la camminata si svolge sui 5 km (3 euro per gli adulti, gratis per ragazzi fino a 14 anni). L’iscrizione comprende anche il pasta party finale. Numerose le categorie che verranno premiate.

La Mutua Sanitaria Besnate offrirà, gratuitamente, il servizio di assistenza medica. Per tutta la durata della manifestazione la MSB metterà a disposizione gratuitamente il proprio personale per il monitoraggio della pressione.