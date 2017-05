Con la guida dentro le meraviglie del santuario di Santa Maria

Lo splendido edificio religioso che domina l'omonima piazza di Busto Arsizio è al centro dei festeggiamenti per l'anniversario della posa della prima pietra

Una perla del ‘500, cuore della vita religiosa dei bustocchi, centro della vita sociale del borgo di Busto Arsizio. La chiesa di Santa Maria di Piazza è questo e molto altro per la città e oggi (giovedì), grazie alla guida della didattica museale del Comune di Busto Arsizio Erika Montedoro, siamo entrati per visitarla in diretta su Facebook e Varesenews.

Galleria fotografica Il santuario di Santa Maria di Piazza compie 500 anni 4 di 26

L’architettura bramantesca, la cupola maestosa, gli affreschi, il polittico e la Madonna dell’Aiuto ci fanno ripercorrere anche momenti storici importanti della vita di Busto Arsizio nei secoli.

Se vi siete persi la diretta la ritrovate in versione integrale qui sotto. Se in alcuni punti l’audio non è ottimale, provate ad alzare il volume del vostro pc o smartphone per sentire meglio.