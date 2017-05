Concerto, borse studio e battesimo civico per il 2 Giugno

Costituzione italiana

Per la Festa della Repubblica, l’Amministrazione comunale, in collaborazione con il Corpo musicale e il Gruppo Alpini ha organizzato per venerdì 2 giugno un concerto. L’appuntamento è per le 21 nel cortile del Municipio.

Durante la serata si terranno anche il Battesimo civico dei neo maggiorenni e la consegna delle borse di studio. In caso di maltempo, concerto e cerimonia si terranno al Centro Polifunzionale.

In occasione della Festa della Repubblica, l’Amministrazione invita tutti i cittadini ad esporre la bandiera tricolore.