Concerto in villa a favore dell’Associazione Emi Onlus

Un concerto benefico a favore dell’Associazione Emi Onlus, un rifugio per i randagi. L’appuntamento è per sabato 27 maggio, alle 18, a Villa Silbernagl (piazza Montegrappa, 17) a Daverio. In scena il Trio Dohnànyi composto da Andrea Vandoni al violino, Giovanni Mirolli alla viola e Florian Del Core al violoncello.

L’ingresso è ad offerta libera. Dopo il concerto si terrà un aperitivo in villa. Per informazioni e prenotazioni: 347.7908266.