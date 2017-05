La musica dei Pooh aiuta le donne operate al seno

Foto varie

Una serata dedicata alla musica dei Pooh, con una tribute band che ha sulle sue spalle oltre 30 anni di carriera.

Il concerto – organizzato da Master Events in collaborazione con Andos (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) – è in programma questa sera, giovedì 18 maggio, alle 21 al Teatro Openjobmetis in piazza Repubblica, a Varese.

La serata vedrà la partecipazione di Isabella Salamone, Valentin Mufila e Natalia Carpenco. Insieme a loro sul palco ci sarà la tribute band dei Boomerang (nella foto).

Il biglietto di ingresso costa 10 euro e l’incasso sarà devoluto all’Associazione Andos per sostenerne l’attività.