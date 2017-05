Immagini di atleti, squadre e manifestazioni di nuoto per disabili fisici e intellettivi

“Conoscere il tuo corpo ed il tuo sport”. Questo è il sottotitolo di SportEticamente, evento organizzato presso la palestra della scuola secondaria di Maccagno da ASD Amici Di Angelo in collaborazione con il Comune di Maccagno con Pino e Veddasca.

La giornata, prevista per il giorno 14 maggio alle 14.30, ha come obbiettivo principale quello di far chiarezza sulla relazione tra il nostro corpo e lo sport, attraverso interventi professionali di medici ed atleti.

“Siamo molto orgogliosi di poter contribuire all’acculturamento generale intorno allo sport” afferma Riccardo Bianchi, presidente dell’ASD, “anche alla luce del fatto che molte volte i ragazzi iniziano a fare sport senza avere una base teorica di conoscenza del proprio corpo”.

Per questo motivo interverranno alla conferenza il dott. Bianchini, medico sportivo, l’ortopedica dott.ssa Burroni, il dott. Ferloni, fisioterapista, la dott.ssa Sist, pneumologa, e il dott. Catenazzi, anestesista. La giornata andrà poi concludendosi attraverso le testimonianze di numerosi atleti, che racconteranno la propria passione sportiva, tra i quali interverrà anche Federico Morlacchi, pluripremiato atleta paraolimpico che porterà la sua vittoriosa testimonianza.