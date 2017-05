Conte e Pepe (Pd): “Sull’Addolorata polemiche strumentali”

“Leggiamo con stupore le polemiche strumentali della Lega”. Esordiscono così i consiglieri del Pd Luca Conte e Alessandro Pepe in merito alle critiche dei giorni scorsi sul trasferimento della scuola Addolorata.

“La scuola Addolorata è una scuola pubblica – spiega Alessandro Pepe, vicepresidente della commissione ai servizi educativi – e come tale deve essere trattata. L’esigenza di spostare i bambini in quel luogo è avvenuta in passato, quando si è verificato un sovraffollamento delle scuole cittadine. Oggi, avendo edifici scolastici sottoutilizzati è opportuno rimettere ordine in quel mondo redistribuendo i ragazzi”.

Dal canto suo Luca Conte – capogruppo Pd e presidente della commissione bilancio – evidenzia l’aspetto economico dell’intervento: “Nessuna scelta ideologica, ma semplice buonsenso. Avere a disposizione ampi spazi liberi di proprietà e spendere soldi pubblici per affittarne altri a pochi metri di distanza rappresenta un controsenso, una spesa che non ha ragione d’essere. Meglio puntare al risparmio ed utilizzare quei fondi per un miglioramento dei servizi. La nostra attenzione verso il mondo della scuola tutto, inoltre, non è in discussione. Lo dimostrano gli investimenti sugli edifici scolastici che abbiamo iniziato a fare in questi mesi e l’attenzione con cui viene seguito, proprio in queste settimane, il rinnovo della convenzione con le scuole paritarie”.

“Il progetto – chiosano gli esponenti dem – prevede non solo lo spostamento della sede, ma il mantenimento di tutti i servizi avuti fino a oggi: i bambini avranno gli stessi insegnanti e le famiglie potranno usufruire dei servizi scolastici e parascolastici che il comune mette a loro disposizione”.