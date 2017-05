Conto alla rovescia per la festa del sorriso

Foto varie

Una bella giornata di sorrisi e solidarietà a Vergobbio, frazione di Cuveglio.

Domenica prossima nel piazzale del tram tutti insieme per un sorriso a base di quattro piatti a base di riso, bevande e spettacolo, per un’iniziativa in cui il ricavato verrà devoluto a favore di Valcuvia Soccorso e dei Vigili del fuoco volontari di Laveno Mombello.

L’appuntamento è per domenica 28 maggio a partire dalle 12.