Controlli gratuiti e lezioni di soccorso per la festa della Croce Rossa

ospedale di busto

Questa domenica festeggia la Croce Rossa e prenditi cura della tua salute. In piazza San Giovanni, il prossimo 21 maggio torna la celebrazione internazionale della CRI che, con i suoi servizi socio sanitari, lavora al fianco della cittadinanza. 595 volontari che si occupano di soccorso ma anche trasporto, animazione ed educazione alla salute.

Anche per quest’anno, l’ente più antico con vocazione sanitaria, sarà a disposizione con il suo personale ma anche con gli specialisti di medicina internistica dell’ASST Valle Olona a partire dal responsabile del Dipartimento dell’ospedale di Busto Guido Bonoldi : « Porteremo in piazza San Giovanni un ecografo recentemente donatoci dalla Fondazione Carnaghi Brusatori . L’apparecchiatura ci servirà per effettuare screening della carotide e capire se ci sono danni d’organo legati a problemi cardiovascolari. I test verranno effettuati alla popolazione di età compresa tra i 40 e i 70 anni».

Sarà presente anche la Lilt, lega italiana lotta ai tumori, che propone un controllo per la diagnosi precoce del tumore al pancreas: « Si tratta di un tumore asintomatico e invisibile – spiega il vicepresidente provinciale di Lilt Ivanoe Pellerin – Quando manifesta i sintomi è in uno stato ormai avanzato. Per questo, dato che la nostra associazione promuove soprattutto la cultura della prevenzione, vogliamo fare un’offerta che miri alla diagnosi precoce». ospedale di busto

La Croce Rossa, infine, sarà presente con le sue diverse entità: i giovani che faranno animazione, le infermiere che offriranno controlli gratuiti di pressione e glicemia, i volontari che metteranno in vendita torte e altri generi per raccogliere fondi che vanno a sostenere i tre ambulatori aperti in città e il centro prelievi di Borsano: « Ci saranno – spiega la crocerossina Giovanna Bonvicini – gli studenti delle scuole medie dove i nostri volontari insegnano le regole del primo soccorso. Ci sarà una competizione dove chiederemo loro di dimostrare ciò che hanno imparato. In piazza porteremo anche una trentina di manichini per permettere ai visitatori di sperimentare le manovre di rianimazione cardiopolmonare».

L’appuntamento è dalle 9.30 con l’inaugurazione anche di una mostra fotografica realizzata da Ibrahim Malla fotografo ufficiale del Movimento internazionale della Croce Rossa.

Alle 10 si svolgerà la santa messa e alle 11 ci sarà la benedizione dei volontari e dei mezzi della CRI. Seguirà alle 11.30 la dimostrazione sull’utilizzo del defibrillatore mentre la gara tra scuole è in programma alle 16 e alle 17 ci sarà la dimostrazione sui manichini per le famiglie.

L’attività nello spazio salute sarà dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18