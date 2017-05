Controllo targhe, nuova telecamera in via Brennero

foto di olgiate olona

L’11 maggio scorso è entrato in funzione in via Brennero (al confine con Solbiate Olona) il varco controllo targhe che legge e verifica in tempo reale le targhe dei veicoli in entrata e in uscita dal territorio comunale: è un dispositivo telematico che migliora l’azione di videosorveglianza attuata dalla Polizia locale con tecnologia di nuova generazione. Tale dispositivo è costato al Comune circe 12.000 euro.

Le informazioni acquisite dal varco controllo targhe permetterà alla Polizia locale di disporre di una black list di veicoli (di provenienza furtiva, sprovvisti di assicurazione, circolanti con revisione scaduta, o inseriti per altri motivi) segnalata via email al comando o allo smartphone in dotazione alla pattuglia di agenti in servizio. I dati del varco controllo targhe saranno condivisi con la Polizia locale di Marnate, nell’ottica di una rete di informazioni utili per una maggiore efficacia nel controllo del territorio.

Inoltre, attraverso il software denominato Lince, gli agenti della Polizia locale posizionati su via Brennero dopo il varco controllo targhe potranno fermare e controllare subito i veicoli transitati dal varco e dallo stesso segnalati come non in regola con un alert.

L’assessore alla sicurezza, Gabriele Chierichetti, esprime grande soddisfazione per questo ulteriore tassello nel mosaico di iniziative volte a conferire sempre maggiore sicurezza sul territorio di Olgiate Olona. Un varco controllo targhe simile è attivo a Olgiate Olona in via Luigi Tovo dal 2016.