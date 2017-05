Contrordine al Varese: i giocatori si alleneranno

Varese - Caronnese 1-0

Nell’articolo pubblicato ieri su VareseNews e intitolato “Varese a secco. In tutti i sensi”, abbiamo segnalato il fatto che la squadra biancorossa ha in programma un’amichevole a Vinovo, sabato 27 maggio, contro la Juventus Primavera. Una partita al quale la formazione di Bettinelli sarebbe dovuta arrivare senza alcuna preparazione visto che in seno alla prima squadra era già stato ordinato il “rompete le righe”, probabilmente in modo frettoloso.

Oggi invece è arrivata una parziale marcia indietro ed è stato comunicato un programma minimo per poter affrontare i giovani bianconeri allenati da Fabio Grosso, una delle squadre Primavera più forti del panorama nazionale.

Giovedì 25 e venerdì 26 maggio quindi, Pissardo e compagni si ritroveranno al “Franco Ossola” per due allenamenti fissati alle ore 15. Poi sabato i biancorossi scenderanno in campo allo Juventus Center a porte chiuse, con calcio d’inizio alle 11,30.

C’è da sperare che per il primo allenamento sia completamente ristabilita la fornitura idrica allo stadio di Masnago, dopo la chiusura dei rubinetti avvenuta martedì mattina. In serata la società ha diffuso la nota che trovate qui sotto, che a nostro avviso stride con quanto avvenuto (anche solo per il ritardo con cui è stat comunicata). La pubblichiamo integralmente.