Coperto il cedimento, torna regolare la circolazione

È stata riaperta in tarda mattinata la Statale 394 all’altezza della chiesa di Luvinate. Ieri sera, lunedì 22 maggio, era stato adottato il senso unico alternato a causa del cedimento di una parte di asfalto. Sul punto avevano lavorato a lungo vigili del fuoco e tecnici dell’Anas che avevano poi rinviato a questa mattina la valutazione del problema.

Anas , alla fine, ha deciso di posizionare, in via temporanea, una lastra in corrispondenza del cedimento stradale . È stato così revocato il senso unico alternato e tolto il divieto di immissione da piazza Cacciatori delle Alpi

La società che gestisce la strada dovrà ora pensare a come risolvere il problema legato al cedimento di un tratto eroso nel corso degli anni anche a causa di infiltrazioni.