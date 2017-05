Il Titanic “approda” a Barasso

Eventi

Il Comune di Barasso per “Incontri con l’autore… in Biblioteca” propone la serata dal titolo “GLI ENIGMI DEL TITANIC” dedicata alla storia ma soprattutto ai misteri irrisolti della vicenda del Titanic. L’appuntamento è per venerdì 12 maggio con inizio alle ore 20.45

Il relatore della serata sarà Claudio Bossi, scrittore e storico varesino, che da anni si occupa di studiare e ricostruire la vicenda del Titanic ed è considerato tra i più qualificati esperti internazionali della storia del celebre transatlantico.

L’autore parlerà di una nave che è diventata un mito, un mito che ancora oggi incuriosisce, fa parlare di sé e non smette di accendere la fantasia di registi, collezionisti, romanzieri, e di tutti quelli che vogliono conoscere una delle storie più epiche, drammatiche e commoventi dei nostri tempi.