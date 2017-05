Corgeno in festa saluta la primavera

Foto varie

Due giorni di festa a Corgeno di Vergiate con l’associazione “Gent da Curgen”.

Sabato 13 e domenica 14 maggio al Cag-Centro di aggregazione giovanile e in via Leopardi, è in programma la “Festa di primavera” che propone un fine settimana ricco di iniziative.

Sabato 13 maggio si inizia alle 16 con i mercatini degli hobbisti e dei prodotti tipici del territorio. A partire dalle 19.30 la Cena di primavera preparata dagli chef stellati Maurizio Gnocchi e Gianluigi Corrent. E’ necessaria la prenotazione telefonando ai numeri 338 5230747 (Abelardo), 346 4151261 (Rosanna) o 338 3536310 (Monica).

Dopo cena la Tombolissima in fiore, aperta a tutti.

Domenica 14 maggio si inizia alle 10 con i mercatini e per i più piccoli un torneo di giochi da tavolo e il laboratorio creativo “Mia mamma è una rosa”. In programma anche un’esibizione della scuola di danza Jolly Dance.

Per tutta la giornata di domenica sarà attivo uno stand gastronomico.