Una serata di musica per il Banco per la Famiglia di Madre Teresa

Sabato 6 maggio alle 21 al Teatro Condominio di Gallarate raccolta fondi a favore dell’associazione “Il Banco per la Famiglia Madre Teresa di Calcutta Onlus”.

Nato a Gallarate nel 1996 da un’iniziativa spontanea di due persone che incontrando situazioni di bisogno cominciarono a donare cibo acquistato a proprie spese, il Banco per la Famiglia a piccoli passi organizza l’assistenza in forma strutturata a 150 famiglie nei comuni della zona garantendo un pasto al giorno.

Nella serata di sabato 6 il Banco per la Famiglia, i dieci club Lions International della nostra zona, i Leo e il Kiwanis di Gallarate uniscono le proprie energie per realizzare un concreto aiuto per combattere anche le nuove povertà: con questo scopo, tutta la città e non solo è invitata a passare una serata di musica e allegria accompagnata dal Coro Divertimento Vocale. L’energia, l’entusiasmo e il coinvolgimento, bandiere di questo ormai ventenne coro gallaratese, inviteranno ognuno di voi, partecipante alla serata, a “sciogliere le proprie catene” e vivere due ore di allegria e sano divertimento!

“Dal Gospel al Pop”, come ci invita il titolo della serata, passando per classico, sacro, Jazz e Rock, il pubblico sarà travolto dall’onda positiva della musica del Divertimento Vocale e dell’azione del Banco per la Famiglia e dei Clubs Lions, promotori della serata.

«Quando un gruppo è molto numeroso è difficile che l’armonia accomuni tutti nelle scelte e nelle condivisioni. Ma c’è un momento, quando ci uniamo per suonare le nostre voci, in cui questo accade. Ed è Magico»: è ciò che desideriamo rimanga anche a sostegno delle fatiche che ogni giorno affrontano i volontari del Banco per la Famiglia Madre Teresa e per questo la serata vi sorprenderà con una piccola sorpresa finale di vera e concreta unione di animi e voci tra promotori, sponsor e realizzatori della serata!