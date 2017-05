“Corteggiami”, altri due appuntamenti con le pellicole

Dopo il primo appuntamento di successo, continua “Corteggiami”. La rassegna di Cortometraggi, promossa dai ragazzi di Today is a Bad Day, in collaborazione con le associazioni varesine Filmstudio90, WGART e CORTISONICI, renderà per altri due giovedì sera il neonato SPAZIO SUB STRATO (Via Robbioni, 5) punto d’incontro per appassionati e curiosi. Prossimo appuntamento l’1 giugno, sempre di giovedì alle ore 21:00.