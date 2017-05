“Corteggiami”, davanti ad un film

cinema film pellicole locandine

Si intitola “Corteggiami – Short Film Festival” l’appuntamento cinematografico in programma per giovedì sera (25 maggio) allo spazio Sub Strato di via Robbioni.

Un evento organizzato da Filmstudio’90, in collaborazione con i ragazzi di Wg Art, Cortisonici e Today is a Bad Day che vedrà dalle 21 la proiezione idi cortometraggi indie. Un’occasione di idee e confronto, accompagnata da interventi e tanti pop corn.

Ingresso gratuito.