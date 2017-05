“Cosa ci fanno due auto della polizia locale ferme al Centro Grilli?”

Inaugurazione del Centro Grilli (inserita in galleria)

Riceviamo e pubblichiamo integralmente l’intervento dei due consiglieri comunali Fabrizio Mirabelli e Luisa Oprandi su una questione che coinvolge il centro di incontro Grilli, nel rione di San Fermo a Varese. Dove sono di stanza due auto della polizia locale, che da dieci giorni sono ferme

Il Centro d’incontro Grilli, in via Marzoli 9, ospita il servizio notifiche e verifiche comunali. Si tratta di 7 persone, con a disposizione 2 automobili comunali per l’attività di lavoro, che operano come distaccamento della Polizia locale, per garantire il servizio di deposito e di consegna degli atti amministrativi depositati in via Sacco..

Parecchi cittadini, tuttavia, ci hanno segnalato che entrambe le auto, da ben 10 giorni, sono ferme ed inutilizzabili, per mancanza di revisione. A chi toccherebbe controllare che questi mezzi siano, sempre, efficienti affinché i nostri agenti della Polizia locale possano utilizzarli per il servizio pubblico per il quale sono preposti?

Chiediamo che l’Amministrazione si interessi, urgentemente, di questo caso. La Polizia locale, infatti, nell’interesse dei cittadini contribuenti, deve essere messa, al più presto, in grado di svolgere, correttamente e con professionalità, le proprie mansioni.

I CONSIGLIERI COMUNALI

FABRIZIO MIRABELLI e LUISA OPRANDI