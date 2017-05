Spaventoso incidente nel cantiere della Arcisate Stabio

(video di Andrea R. da Facebook)

Brutto incidente oggi pomeriggio nel cantiere della ferrovia Arcisate Stabio, nella zona del viadotto della Bevera, tra Arcisate e Cantello.

Per cause che sono ancora in corso di accertamento, mentre gli operatori eseguivano il montaggio di uno dei prefabbricati che vengono poggiati sui piloni in cemento armato per realizzare il viadotto, qualcosa è andato storto, il manufatto è crollato e l’enorme gru con cui si stava eseguendo la delicata operazione si è ribaltata.

Paurosa la scena dello schianto, filmata da alcuni presenti, che hanno subito tenuto il peggio. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e, guardando le immagini del video, è davvero un miracolo.

Domani sul cantiere i tecnici di Rfi per ricostruire l’estatta dinamica dell’accaduto (secondo le prime informazioni il problema sarebbe partito dalla gru) e per quantificare la durata del fermo cantiere necessario per ripristinare la sicurezza del luogo.