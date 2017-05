“Cult city”: tanti eventi a Varese, e via Sacco diventa pedonale per una sera

Famiglie e cittadini che passeggiano lungo le vie Sacco e via Robbioni che saranno pedonalizzate di sera, sabato 27 maggio dalle 19.30 fino a oltre mezzanotte, dieci pianoforti installati nei Giardini Estensi, il concerto di Antonella Ruggiero sabato sera, musei civici aperti in via eccezionale fino alle 22, lo spettacolo delle Winx dedicato ai più piccoli, la rassegna Wine Festival nel centro città e molto altro ancora in tanti luoghi importanti di Varese.

Quello che sta arrivando sarà un weekend ricco di eventi in programma in città e per l’occasione il Comune di Varese ha deciso di pedonalizzare la via Sacco e la via Robbioni per unire il centro della città con i Giardini Estensi, protagonisti per il weekend di tante iniziative. Parte dunque una delle prime sperimentazioni di pedonalizzazione serale di questa amministrazione in alcune strade cittadine e in particolare sabato sera si potrà passeggiare comodamente per le vie che portano ai Giardini Estensi.

Una pedonalizzazione concordata con i commercianti di via Sacco e con lo spazio Sub Strato di via Robbioni, che resteranno eccezionalmente aperti sabato sera.

«Tra sabato e domenica i Giardini Estensi saranno il palcoscenico di tante iniziative e per l’occasione abbiamo voluto pedonalizzare le vie che portano al più importante parco cittadino per creare un filo diretto con il centro storico della città – ha commentato il vicesindaco Daniele Zanzi – consentendo a tutti di passeggiare in un sabato di primavera e godersi le tante iniziative in programma ma soprattutto la bellezza del nostro parco e le nuove fioriture»

«E’ la prima sperimentazione di pedonalizzazione serale che realizziamo come amministrazione ma contiamo di effettuarne altre anche in altre zone durante questa estate per consentire a tutti di apprezzare maggiormente la bellezza della nostra città con una mobilità sostenibile – ha aggiunto l’assessore all’Ambiente Dino De Simone – Stiamo valutando infatti, già dal prossimo weekend di allargare la zona pedonale, luogo della movida serale».

UN WEEKEND DI MUSEI APERTI DI SERA

Dalle 18 alle 22 di sabato e domenica Musei aperti: per l’occasione rimarranno aperti, dalle 18.00 alle 22.00 quasi tutti i musei della città: dal Museo Civico d’Arte Moderna e Contemporanea del Castello Di Masnago, ai musei Civici di Villa Mirabello, dalla Sala Veratti al Museo Castiglioni, nonchè Villa Panza a Biumo Superiore e la Casa Museo Pogliaghi e il Museo Baroffio al sacro Monte. Dalle 15 alle 18 di domenica inoltre sarà possibile effettuare visite guidate di Palazzo Estense e dei Giardini

LE WINX E ANTONELLA RUGGIERO AI GIARDINI ESTENSI

Alle 21 di sabato i Giardini Estensi saranno il teatro di un concerto speciale di Antonella Ruggiero, che si svolgerà nell’affascinante cornice del cortile d’onore del Parco di Palazzo Estense in via Sacco 5. nel pomeriggio dalle 14.30 alle 19, nei Giardini Estensi ci sarà lo spettacolo dedicato ai bambini: Magic Day delle Winx.

PIANOFORTI “COREOGRAFICI” NEL CORTILE D’ONORE

Domenica 28 maggio ai Giardini Estensi, all’interno del programma di Cult City ci sarà una originale iniziativa: #10Pianos. nel pomeriggio, dalle 14 alle 21.30, ci saranno all’interno del parco 10 pianoforti da suonare a disposizione del pubblico. Alle 21.30 invece, poi, comincerà un “concerto coreografico” per pianoforte: non solo musica, ma anche coreografie e virtuosismi.

CULT CITY OPEN NIGHT IN LOMBARDIA, E ANCHE A VARESE

L’ultimo degli eventi descritti fa parte dell’iniziativa“Cult City Open Night”che sabato 27 e domenica 28 maggio sarà diffusa sul territorio lombardo per iniziativa di Regione Lombardia: con concerti, reading, spettacoli, visite guidate, aperture straordinarie di musei, teatri e negozi. Il programma della Cult City open night nei Giardini Estensi prevede tra le altre cose alle 11 a Villa Mirabello un reading: “Archivi letterari del Comune di Varese”.

La “Cult City Open Night” prevede un fitto programma di eventi realizzati dagli 11 capoluoghi di provincia, in collaborazione con Regione Lombardia, inLombardia e Unioncamere Lombardia, nell’ambito del progetto di valorizzazione e promozione turistica delle città d’arte ‘Cult City’ promosso dall’assessorato allo Sviluppo economico attraverso la DMO regionale Explora, con oltre 750 musicisti e attori di teatro coinvolti, più di 140 concerti, reading letterari, spettacoli e visite guidate gratuite, o ltre 50 musei, teatri e luoghi unici interessati da aperture straordinarie

– 11 punti di ritiro de #ilPassaporto #inLombardia, e oltre 50 punti di timbratura con uno speciale timbro special edition dedicato alla Cult City Open Night

Tutti gli appuntamenti e le informazioni sulla Cult City Open Night sono disponibili sul sito dedicato al progetto , dove è inoltre possibile consultare e scaricare gratuitamente in italiano e inglese il magazine, i flyer con gli itinerari per andare alla scoperta dei must see cittadini in 48 ore, le city map, l’agenda con tutti gli eventi, informazioni utili e suggerimenti.