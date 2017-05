Cus Insubria, il cuore sportivo di Bizzozero

Nuova palestra università degli studi dell'Insubria

Una realtà nata a fine degli anni ’90 e molto attiva sul territorio, con attività che coinvolgono studenti dell’università e cittadini del quartiere di Bizzozero, quella del CUS Insubria.

I lavori sono ancora tanti da fare, perché il CUS è in continuo ampliamento ed è pronto a portare novità alla struttura: «Nel fitness ci sono 420 praticanti e abbiamo la necessità di allargarci, poi vogliamo apportare delle modifiche ai campi esterni. Vogliamo recintare il campo di beach volley, mettere a posto il manto e le illuminazioni del campo esterno di calcio a 5 e fare la stessa cosa col campo polifunzionale (che verrà anche coperto)».

L’attività del CUS comprende vari ambiti, dalla pallavolo all’atletica e vede anche la partecipazione a campionati nazionali universitari: «Con l’atletica abbiamo raggiunto la serie A argento e con la pallavolo il sesto posto nella serie B, dei buoni risultati sono stati ottenuti da sport come basket maschile, calcio a 5 e di nuovo la pallavolo, sia maschile che femminile. Domenica 21 eravamo a Genova con il canottaggio (a cui sono iscritti 15 studenti) e a metà giugno a Catania per i campionati nazionali primaverili, in cui verranno coinvolte circa 20 persone».

Il CUS, godendo di buoni rapporti con università e federazioni sportive, permette agli atleti di alto livello di coniugare attività sportiva e studi universitari: «Grazie al contributo nostro, dell’università e delle federazioni sportive, curiamo il percorso degli studenti e agevoliamo gli aspetti economici e formativi».

Però l’attività è anche volta al territorio e al quartiere di Bizzozero, dove, grazie a corsi dedicati, sono state coinvolte più di 50 persone e a breve partiranno due iniziative: «Qui al centro inizierà un camp estivo per bambini, si svolgeranno corsi anti-bullismo e ci saranno educatori qualificati. L’altra attività riguarda i ragazzi più grandi, da metà giugno al 9 settembre (giorno dell’open day del CUS) verrà allestito uno spazio che simulerà una spiaggia e un ambiente marino. Tutto questo avviene grazie alle Associazioni Commercianti di Milano Marittima che forniscono materiali tipici delle spiagge. Tutte le sere della settimana ci sarà musica e i giovedì, venerdì e sabato ci saranno delle feste a tema».

Il 9 settembre ci sarà l’open day di presentazione delle attività per l’anno 2017/2018, per ribadire l’importanza che il CUS ha sul territorio e per unire le persone: «Gli istruttori faranno uno spettacolo e verrà distribuito gratuitamente del risotto, che verrà portato dalla Confraternita del Risotto di Sannazaro de’ Burgondi (Pavia). Sarà un’occasione per dimostrare ancora una volta l’importanza dello sport e del voler stare tutti insieme».