Cuveglio-Duno di corsa

Una “crono” per gambe forti e preparate è quella in programma sabato prossimo, 20 maggio a Cuveglio.

Alle 13.30 è previsto il ritrovo per la “crono” per Duno attraverso un sentiero montano che unisce i due paesi ma in forte pendenza.

Si tratta di un sentiero che si imbocca da Sant’Anna, un suggestivo luogo di culto immerso in una gola dove passa un fiume, proprio all’imbocco della strada che porta a Duno.

Qui la partenza è prevista per le 14.30, sulla distanza di quattro chilometri. Partenze ogni minuto.

Si tratta di un evento libero, chiunque può partecipare. Per info: 3488255716.