“Cyberbullismo e saggezza digitale, conoscere per capire”.

A Besnate il 12 maggio 2017 alle 20.45 nella Sala delle Culture in via Mylius 6, una serata interessante con esperti: piccoli consigli per non perdersi nel mondo del web.

Intervengono: l’avvocato penalista Milena Castagna, lo psicologo Marco Paganini, l’esperto di adolescenza e tecnologia Matteo Locatelli.

La serata è rivolta in particolare a docenti e genitori.