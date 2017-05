Da Albizzate a Cardano per un cin cin con i nostri lettori

Foto varie

Siamo entrati nelle vostre case con l’iniziativa “Indovina chi porta il caffè”, abbiamo festeggiato al teatro Santuccio di Varese, potevamo non venire nei luoghi dove vi ritrovate la sera per stare in compagnia?

Non potevamo e, infatti, dal The Family di Albizzate è iniziato il tour di Varesenews in alcuni locali della nostra provincia. Un’occasione in più per incontrare i nostri lettori dal vivo, per raccontare le tante iniziative del giornale in questo periodo e per ascoltare quello che voi lettori avete da raccontarci.

Il prossimo appuntamento sarà martedì 16 maggio ore 21 al Quarto Stato di Cardano al Campo in via Vittorio Veneto, 1. Si tratterà di un appuntamento informale, come si conviene in un locale, con inizio alle 21. Vi racconteremo qualcosa della storia di Varesenews, delle iniziative per questo nostro anniversario ma, soprattutto, vi ascolteremo e risponderemo alle vostre curiosità.