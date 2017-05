Dà in escandescenze al pronto soccorso e spacca un computer

Ubriaco, si presenta al pronto soccorso, aggredisce e minaccia gli infermieri e spacca un computer prima di essere arrestato dalla Volante del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio. È accaduto intorno alle 19 di venerdì sera quando quando la pattuglia è stata inviata in ospedale, dove un paziente aveva dato in escandescenze. Gli agenti hanno appreso che l’uomo, un uomo di origine romena di 40 anni, abitante in città, già conosciuto per alcuni piccoli precedenti, circa un’ora e mezzo prima si era presentato in pronto soccorso evidentemente ubriaco.

Invitato ad attendere il suo turno in sala d’attesa, aveva cominciato ad insultare e minacciare il personale paramedico fino a spaccare il monitor e la tastiera di un computer del triage, per poi scagliarsi contro due infermieri che cercavano di placarlo. L’uomo è stato fatto salire sulla volante ma anche durante il tragitto e la permanenza in Commissariato ha continuato a minacciare i poliziotti con frasi del tipo “vi ho visto bene in faccia, vi vengo a cercare, vi faccio ammazzare, vi faccio sparire, faccio una strage”. La serata del romeno si è conclusa con l’arresto per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e con una denuncia per danneggiamento aggravato e interruzione di un servizio pubblico.