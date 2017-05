Da lunedì inizia la distribuzione del kit per la differenziata

busto arsizio raccolta differenziata vetro

Lunedì 29 maggio avrà inizio la distribuzione del materiale necessario per la Raccolta Differenziata dell’anno in corso.

Come preannunciato, sarà possibile ritirare i sacchi, facenti parte del kit annuale gratuito, esclusivamente presso i tre punti di distribuzione automatici posizionati accanto agli Acqua Point cittadini in:

– Piazza F.lli Rosselli (adiacente Piscine Manara)

– Via Canton Santo (Borsano)

– Via Comerio (S. Anna).

Gli erogatori funzionano mediante l’inserimento della Carta Regionale dei Servizi (CRS), consentendone l’utilizzo automaticamente solo ai cittadini regolarmente iscritti al ruolo della tassa rifiuti e a tutti gli appartenenti al nucleo famigliare maggiorenni, che possono così provvedere indifferentemente al ritiro del kit spettante alla famiglia mediante il semplice utilizzo della CRS personale.

Presso i distributori, sarà, dunque, possibile prelevare il quantitativo di sacchi previsti nel kit gratuito relativo alla fornitura annuale – n. 40 sacchi gialli per la plastica e n. 150 sacchi in mater-bi per la frazione organica – ma sarà anche possibile procedere all’acquisto di sacchi gialli e sacchetti in mater-bi eccedenti il kit, nonché all’acquisto di sacchi viola per il conferimento del rifiuto indifferenziato e di sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine, ad un prezzo calmierato.

Va sottolineata, inoltre, la comodità per gli utenti di poter usufruire di punti di distribuzione accessibili costantemente in qualsiasi giorno e fascia oraria, in modo da poter soddisfare le esigenze dei singoli.

Per informazioni: Servizio Clienti Igiene Ambientale – Tel. 800 439 040 (attivo da lunedì a sabato dalle ore 7.00 alle ore 19.00).