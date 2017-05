Da Varese a Milano: sfilata di auto e moto d’epoca

da Varese a Milano

Di un’altra epoca. Eppure affascinanti e perfettamente funzionanti. Hanno fatto bella mostra di sé questa mattina, domenica 7 maggio, ai Giardini Estensi. Erano le vetture che partecipavano alla manifestazione organizzata dal Club Varese Auto Moto Storiche e dal Club Milanese Auto Moto Veicoli d’Epoca. Le vetture si sono messe in moto alle 10 di questa mattina, domenica 7 maggio, per partecipare a “Fascino di un’Epoca”.

Galleria fotografica Sfilata auto storiche - maggio 2017 4 di 11

Quaranta auto e trenta moto si sono radunate questa mattina in Comune per poi partire dopo lo sventolio del tricolore, sfilando attraverso i Giardini Estensi, piazza Monte Grappa, Corso Moro, piazza XX Settembre poi lungo le strade della campagna prealpina verso il Comasco: Gazzada, Schianno, Morazzone, Caronno Corbellaro, Castiglione, Venegono, Piambosco, Appiano Gentile. Da Lomazzo in autostrada fino a Milano-zona Fiera, Sempione, Via Cenisio, Porta Garibaldi, bastioni di Porta Nuova e Porta Venezia, Corso Venezia, poi Piazza San Babila, Corso Matteotti, Piazza Meda.

Alle ore 12 la passerella in Piazza della Scala prima del riordino in piazza San Fedele.