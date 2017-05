Da zero a 6 anni, il difficile compito di mamma e papà

Foto varie

Si chiama “Proposte educative nelle diverse età e fasi di sviluppo dei bambini”. Ma possiamo ribattezzare l’evento che si terrà fra qualche giorno come “Consigli per mamma e papà che hanno bimbi da zero a 6 anni”.

Presso la sala letture del Comune di Besozzo si terrà il prossimo 6 maggio dalle 9.30 alle 11.30 un interessante convegno aperto a tutti tenuto dalla psicopedagogista Laura Franchi.

Questi i contatti per confermare la propria presenza i contatti per confermare la propria partecipazione (per una questione prettamente logistica)

0332773350 / 3493500631