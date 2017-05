Danneggia due auto in sosta: finisce al pronto soccorso con un\'intossicazione etilica

E’ stata accompagnata all’ospedale cittadino dal personale della Croce Rossa di Saronno con un’intossicazione etilica la 47enne saronnese che venerdì sera ha danneggiato due auto in sosta in via Sampietro.

Sulla dinamica di quanto accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia cittadina arrivati sul posto intorno alle 21 con due pattuglie. A far accorrere i militari le richieste dei residenti che hanno chiamato per la presenza di una Fiat Punto che aveva colpito alcune auto in sosta. Arrivati sul posto i tutori dell’ordine hanno trovato la saronnese al volante dell’utilitaria. Visto lo stato confusionale in cui si trovava è stato richiesto l’intervento del personale sanitario che l’ha accompagnata al pronto soccorso dove, oltre a prestarle le cure del caso, sono stati effettuati i rilievi per capire se il suo tasso alcolemico avesse superato la soglia tollerata per mettersi al volante.

Al di là del risultato dell’accertamento ci sono comunque guai in vista per la 47enne che era al volante di una vettura che era priva di assicurazione.