Danneggia il bancomat in centro, denunciato

Domenica scorsa, gli agenti della Polizia di Stato appartenenti all’U.P.G.S.P. – Squadra Volante – della Questura di Varese, durante il quotidiano servizio di controllo del territorio, sono stati avvisati, alle 20.00 circa, da alcuni cittadini della presenza di un uomo, in evidente stato di agitazione, che stava danneggiando gli arredi e le piante dell’ambiente bancomat all’interno della filiale della “UBI Banca”, sita in via Vittorio Veneto, in Varese. Nel frattempo numerose segnalazioni, giunte al numero di emergenza 112 NUE, confermavano quanto stesse accadendo.

Le pattuglie, inviate dalla Sala Operativa, arrivate sul posto hanno subito individuato un uomo, corrispondente alle descrizioni fornite dai cittadini, che furiosamente urlava e si agitava all’interno del locale. L’uomo, un 39enne di nazionalità cingalese, in evidente stato di ubriachezza, lamentava in maniera scomposta ed aggressiva che il bancomat, all’atto del prelievo, aveva trattenuto la sua carta di debito e lui pretendeva che gli venisse restituita immediatamente.

Nonostante i tentativi dei poliziotti di riportare alla calma e alla ragione l’uomo, il 39enne ha cominciato a proferire insulti e frasi oltraggiose nei loro riguardi, rifiutandosi tra l’altro di farsi identificare.

Accompagnato quindi in Questura l’uomo è stato denunciato a piede libero per danneggiamento aggravato, rifiuto di fornire le generalità ed oltraggio a Pubblico Ufficiale.