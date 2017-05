Decathlon, accordo più vicino e decisione entro gennaio 2018

Vedano Olona - ex Cartiera Sottrici Ponte di Vedano

Buone notizie dal Ponte di Vedano. Ieri, dopo un certo periodo di stasi, si è svolta in Regione una riunione del tavolo di lavoro sulla realizzazione delle strutture di vendita Decathlon e Bricoman nell’area dell’ex Cartiera Sottrici.

Galleria fotografica Decathlon al Ponte di Vedano, viabilità 4 di 4

Un progetto che i sindaci del territorio considerano cruciale per poter riqualificare l’ampia area abbandonata da anni.

L’incontro ha prodotto un impegno delle parti istituzionali a chiudere il procedimento entro gennaio del 2018 e anche questo incoraggia ad andare avanti.

«C’è stata un’apertura della Regione su un accordo di programma promosso dai comuni di Vedano e Lozza a cui aderiranno insieme alla Provincia – spiega il sindaco di Vedano Olona Cristiano Citterio – In questo accordo si terranno fermi i punti raggiunti finora, esaminando gli aspetti infrastrutturali congiuntamente. Importante l’impegno della Presidenza per chiudere il procedimento entro gennaio 2018. Adesso da parte nostra c’è da fare una verifica con gli operatori perché serve ancora un nuovo sforzo da parte loro per raggiungere l’obiettivo di recupero dell’area dismessa».

Anche il Sindaco di Lozza, Giuseppe Licata, si dichiara soddisfatto dell’apertura manifestata dalla Regione «frutto – dice – dell’interessamento del presidente Maroni che, consapevole dell’importanza di questi insediamenti per lo sviluppo del territorio, ha promosso questo ulteriore tavolo di confronto che si sta rivelando proficuo».

Giuseppe Licata, anche in veste di consigliere provinciale, ritiene preziosa la partecipazione al tavolo della Provincia «che potrà aderire insieme a Regione all’Accordo di Programma fornendo il suo importante supporto ai Comuni».