Della Porta Raffo analizza il fenomeno Trump a Villa Pomini

Donald Trump

Gli effetti dell’arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca analizzati da un esperto come Mauro Della Porta Raffo. L’associazione “Il Prisma” invita i cittadini di Castellanza per una serata di approfondimento dal titolo: “Donald Trump: come cambierà l’America?“.

L’appuntamento è a Villa Pomini – via Don Testori, 14 – per le 21,15 di venerdì 26 maggio. L’ingresso è libero e gratuito.

Ecco come presentano la serata quelli de Il Prisma: «Donald Trump è un “maverick”, un vitello non marchiato che pertanto non ha padrone. E’ davvero un repubblicano? Cancellerà totalmente Barack Obama? Quanta parte del suo programma sarà in grado e davvero vorrà realizzare? Guardiamo alle prime mosse e cerchiamo (è impossibile, invero!) di indovinare il futuro non solo USA ma del mondo».

Il relatore sarà Mauro della Porta Raffo, saggista – Esperto in storia americana.