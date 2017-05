“Dentro” agli aerei, con le opere di Plinio Trevisan

Plinio Trevisan

Il museo di Volandia ospita, fino al 27 maggio, una mostra delle opere di Plinio Trevisan. Una mostra che porta dentro agli aerei, grazie agli “spaccati” di cui Trevisan è stato maestro, nella nostra zona.

Originario di Pola, Trevisan compirà 91 anni tra pochi giorni, si è stabilito a Gallarate negli anni Cinquanta. “L’uomo che spiega la meccanica” è stato prima dipendente della Piaggio in Toscana e in Liguria (lavorando ai materiali per la Vespa e per il settore aeronautico dell’azienda). Arrivato in Lombardia, fu dipendente della Agusta, per poi mettersi in proprio con un’agenzia e poi ancora da libero professionista. È stato disegnatore tecnico, illustratore, pubblicitario.

“Come si lavorava dagli anni Quaranta agli anni Duemila” è il sottotitolo della mostra, che sottolinea l’eccezionale, lunga e prolifica carriera di Trevisan (a sinistra nella foto d’apertura dell’articolo, con la macchina fotografica al collo, sabato all’inaugurazione della mostra). In mostra ci sono molti “spaccati” – non solo aeronautici – ma anche manifesti e altri materiali pubblicitari.

La mostra è aperta dalle 9 alle 19, negli spazi del padiglione Ala Rotante, all’interno del museo.