Denunciato trentaseienne per ricettazione

Foto varie

Nel corso della giornata odierna, i militari della Stazione Carabinieri di Verbania e del NOR, al termine di approfondite attività di polizia giudiziaria, hanno denunciato in stato in stato di libertà per ricettazione, un italiano classe ‘81, poiché all’interno della sua abitazione sono stati rinvenuti oggetti provento di furto, in parte già restituiti ai proprietari.