Difensore civico? “È organo di garanzia non buen ritiro”

“Il difensore regionale è un organo di garanzia che esercita le sue funzioni in totale autonomia e indipendenza. E lo Statuto regionale prescrive anche che sia eletto tra soggetti con esperienza nei campi del diritto, dell’economia e dell’organizzazione pubblica. Non mi sembra che la nomina odierna risponda a nessuno di questi requisiti.

Senza mancare di rispetto alla persona, la figura del difensore non può essere ridotta a una sorta di buen retiro per politici in pensione. A questo purtroppo ci hanno portato le profonde divisioni all’interno del centrodestra e un percorso inaccettabile che ha escluso qualsiasi tentativo di dialogo con le opposizioni”.

Lo afferma la consigliera regionale di Sel Chiara Cremonesi, in merito all’elezione del difensore civico avvenuta oggi in Consiglio alla sesta votazione e dopo due successivi rinvii.