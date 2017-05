Domenica al museo, in 23 mila scelgono i musei cittadini

castello sforzesco milano

Il clima incerto non ha scoraggiato la voglia di cultura di milanesi e turisti.

Sono quasi 23mila i cittadini che oggi hanno scelto di trascorrere la giornata alla scoperta dei tesori d’arte in occasione di ‘Domenica al Museo’, l’iniziativa del Comune di Milano e del MIBACT che prevede l’apertura gratuita di tutti i musei ogni prima domenica del mese.

In quasi 8mila hanno visitato il Castello Sforzesco, che per l’occasione ha proposto un ricco programma di attività per adulti e bambini, con visite guidate alle mostre in corso e ai musei, percorsi didattici e laboratori, alla scoperta delle ultime novità, come il nuovo Museo delle Arti Decorative o la mostra “Archeologia del Cenacolo. Ricostruzione e diffusione dell’icona leonardesca”, ma anche delle altre collezioni del Castello Sforzesco, come il Museo Egizio, il Museo degli Strumenti Musicali e l’Armeria.

Molte apprezzati anche il Museo di Storia Naturale (5087 visitatori), l’Acquario Civico (4400) e la Galleria d’Arte Moderna (1850).