Domenica aperte le Grotte del Remeron

Apertura Grotta Remeron

Dopo l’annullamento per via delle forti piogge dell’apertura del giorno 14, torna ad essere visitabile la Grotta Remeron domenica 21 maggio; posti disponibili solo per le escursioni delle ore 10.00 e delle ore 15.00; Le prossime date, prima della sospensione nel mese di luglio, saranno il 4 e il 18 giugno, per poi riprendere dalla tradizionale giornata di ferragosto.

Ricordiamo che la prenotazione si effettua via internet all’indirizzo https://www.grottaremeron.net/prenotazioni/geotour/