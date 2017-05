Domenica c’è “Varese Motori Green Generation”

Varese-Milano con auto e moto d\'epoca

Domenica 21 maggio si svolgerà la decima edizione di “Varese Motori Green Generation”. La manifestazione si prefigge di essere una festa per tutti gli appassionati del settore e cercherà di rappresentare in un unico evento la storia, lo sport e le glorie dell’automobilismo attraverso l’esposizione di auto storiche, nonché la presentazione delle più recenti tecnologie finalizzate, in particolare, alla riduzione delle emissioni di gas nocivi nell’aria con l’obiettivo di sensibilizzare sempre più gli automobilisti.

Per consentire lo svolgimento dell’iniziativa il Comune di Varese informa che domenica 21 maggio, dalle 7.30 alle ore 20, ci sarà una temporanea chiusura al traffico di via Volta e piazza Monte Grappa. Sarà garantito comunque il passaggio al servizio di trasporto pubblico locale.