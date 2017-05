Donna nel lago di Varese, la salvano i carabinieri

Carabinieri Arona Lago Maggiore

Un donna anziana è stata salvata dai carabinieri di Varese, ieri notte, da un tentativo di suicidio nel lago di Varese a Bodio Lomnago.

La signora, residente in provincia di Varese, ha fatto sapere ai familiari che intendeva togliersi la vita e si è quindi allontanata da casa in automobile.

Il marito e i familiari hanno subito dato l’allarme e hanno poco dopo rinvenuto l’autovettura. I carabinieri di Varese, in nottata, l’hanno rintracciata sul lungolago di Bodio. Era già in acqua, e i carabinieri l’hanno convinta a desistere e poi hanno chiamato l’ambulanza che l’ha trasportata in ospedale.