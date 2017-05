Droga e alcool, saltano 7 patenti

Foto varie

Nell’ultimo week end è stata particolarmente intensa l’attività condotta dai carabinieri della Compagnia di Arona finalizzata alla repressione delle condotte pericolose poste in essere da chi si mette alla guida sotto l’effetto di alcool o droghe.

In particolare infatti, nell’ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio che ha visto l’impiego di numerose pattuglie dispiegate tra Arona ed i comuni limitrofi, nella sola notte di sabato 20 maggio sono state ritirate 7 patenti, 4 per guida in stato di ebbrezza alcolica e 3 invece per guida sotto l’effetto di stupefacenti.

Nell’ambito del medesimo servizio, durante il quale sono state fermate ed identificate complessivamente 120 persone, sono stati inoltre segnalati alla Prefettura di Novara due giovani ai sensi dell’art.75 dpr 309/1990, poiché

trovati in possesso di una modica quantità di stupefacente di tipo leggero.