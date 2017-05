Droga e contanti: arrestata coppia di spacciatori

Nella serata del 15 maggio una pattuglia del Commissariato della Polizia di Stato di via Ugo Foscolo, monitorando l’ambiente del piccolo spaccio di sostanze stupefacenti, ha acquisito informazioni su una coppia che occupava un appartamento in una via cittadina ed era attiva nella vendita di droga (immagine di repertorio).

Gli agenti hanno subito individuato l’appartamento in questione e, pur avendo verificato che non vi risiedeva ufficialmente alcuna coppia, hanno comunque deciso di testare la fondatezza della notizia effettuandovi una perquisizione. I locali erano effettivamente occupati da un ragazzo e una ragazza venticinquenni e residenti rispettivamente a Cardano al Campo ed a Monza, incensurata lei, con precedenti legati alla droga ma anche per reati contro la persona commessi con violenza lui.

All’interno dell’appartamento sono stati trovati circa 40 grammi di marijuana, dosi di cocaina e hascisc, materiale per confezionare le dosi e poco meno di 400 euro che si sospettano provento di spaccio. I due sono stati arrestati in flagrante detenzione di sostanza stupefacente destinata allo spaccio.