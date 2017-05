Droga e fucile a pompa, due arresti

Armi e droga in un’abitazione di Somma Lombardo. I Carabinieri della Compagnia di Gallarate hanno arrestato in flagranza di reato due cittadini albanesi – pregiudicati – accusati di detenzione arma clandestina e sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

I militari hanno fatto irruzione in un’abitazione di Somma Lombardo, alla ricerca di un pregiudicato. In casa hanno poi trovato anche un connazionale che si è rivelato in possesso di un fucile a pompa. All’interno dell’edificio sono stati poi trovate alcune munizioni, numerosi telefoni cellulari, alcune dosi di droga e oltre 1500 euro in contanti.



Ulteriori dettagli saranno comunicati durante la conferenza stampa nella tarda mattinata di oggi, venerdì 5 maggio.