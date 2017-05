Nasconde la droga per il compagno sotto la soletta delle scarpe: denunciata

Il compagno viene sorpreso a spasso per Tradate mentre dovrebbe essere ai domiciliari e lei cerca di nascondere, in un cambio d’abiti che porta alla tenenza cittadina dove l’uomo è trattenuto, 2 grammi di cocaina.

E’ quanto accaduto l’altro giorno tra Tradate e Venegono Inferiore dove una coppia ha finito per peggiorare sensibilmente la propria posizione. Tutto è iniziato intorno alle 22 quando il 45enne è stato fermato da una pattuglia di carabinieri della tenenza cittadina. Un rapido controllo ha permesso ai militari di scoprire che era evaso dagli arresti domiliari a casa della compagna dove stava scontando una pena per reati legati alla droga. E’ stato accompagnato in caserma dove dopo qualche ora è arrivata la donna, una 28enne originaria di Bari, con un borsone con alcuni abiti.

Controllandoli i carabinieri hanno trovato, nascosti sotto una soletta, 2 grammi di cocaina. E’ scatta una perquisizione nella casa di Venegono dove sono stati trovati altri 3 grammi di sostanza stupefacente. Per lei è scattata una denuncia per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio con l’aggravante di aver cercato di introdurla in carcere. Ieri l’arresto del 45enne è stato convalidato e lui è stato trasferito al carcere dei Miogni.